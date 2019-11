Leichtathletik: Essingen in Breite und Spitze ein Aushängeschild

Herbstzeit ist Laufzeit. In Hockenheim, Steinheim und bei der Rieser Laufserie waren Essinger Läufer im Einsatz.

Beim herbstlichen Wetter machte sich die LaufTREFF Gruppe des LAC Essingen auf den Weg zum 30. Geologenlauf nach Steinheim. Mit 34 Teilnehmern stellte der Essinger LaufTREFF die zweitgrößte Teilnehmergruppe an diesem Tag. Dass auch Breitensport Spaß macht und gleichzeitig auch gute Laufleistungen erzielt werden können, zeigten die Teilnehmer aus Essingen. Bei dieser Laufveranstaltung stellten die Essinger Läufergruppe zum wiederholten Male unter Beweis, dass einige von Ihnen mit zu den besten in der Region und im Land über diese Distanz zählen. Schnellste Essinger an diesem Tag waren Bernd Ruf über die 5 km Strecke als Gesamtzweiter in 17:31 Minuten (1. Platz M 30) und Helmuth Zekel über die 10 km Strecke als Gesamtneunter in 37:59 Minuten (4. Platz M 35) durch das Steinheimerbecken.

Für viele Läufer des LAC LaufTREFFs stand jedoch nicht die sportliche Topleistung im Vordergrund, sondern das gemeinsame Laufen und ein herzliches Miteinander nach einem solch schönen Event. Hier hatte der Veranstalter eine tolle Arbeit geleistet.Foto: LAC Essingen