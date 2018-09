Eine leblose Person beschäftigt Polizei und Einsatzkräfte in Schwäbisch Gmünd. Wie ein Sprecher des Aalener Polizeipräsidiums auf Nachfrage von "schwäbische.de" mitteilte, hätten mehrere Anwohner gegen 18 Uhr über den Notruf Streitigkeiten in einem Wohnhaus in der Straße "Im Kiesäcker" gemeldet. Auch soll ein Schuss gefallen sein, so die Beamten weiter.

Aktuell läuft in #Schwäbisch #Gmünd ein Polizeieinsatz. Es wurde eine Person tot aufgefunden. Die #Kripo hat die Ermittlungen übernommen. https://t.co/FM0o2Lbs35— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 10. September 2018

Mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen waren die Beamten am späten Montagabend vor Ort. Es bestehe keine Amoklage, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Auf Nachfrage bestätigte er, dass die Polizisten vor Ort eine leblose Person vorgefunden hätten. Bei dem Toten handelt es sich ersten Angaben zufolge um einen Mann. Wie der Mann zu Tode kam, dazu wollten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Weitere Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Dienstag bekanntgeben.

