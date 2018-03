Leichathletik: Michelle Fischer dominiert Mehrkampf

Am vergangenen Samstag sind in der Schwäbisch Gmünder Leichtathletikhalle die Regionalmeisterschaften im Mehrkampf ausgetragen worden. Mit dabei waren auch Athleten der LSG Aalen und das durchaus erfolgreich. Zudem präsentierte sich Eva Uhl bei den Süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen und durfte sich dabei über den siebten Platz freuen.

In der Klasse W 15 ging die LSG Athletin Michelle Fischer an den Start. Zwar ist die Mehrkämpferin noch nicht in Topform, aber die abgerufenen Leistungen zeigen in die richtige Richtung. Technisch noch nicht ganz ausgereift zeigte die Aalenerin im Hochsprung, dass sie fest entschlossen war, sich den Regiotitel im Mehrkampf zu holen.

Am Ende blieb die Latte auf 1,44 Meter liegen. Im Kugelstoßen war sie mit 10,37 Metern und im 50-Meter-Sprint mit 7:16 Sekunden mit ihren Leistungen im Soll. Am Ende reichten auch für sie schwache 5,02 Meter im Weitsprung, um den Vierkampf mit 2012 Punkten und dem Regionaltitel abzuschließen. Für sie war das allerdings auch ein Formtest für die schon sehr bald anstehenden württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Ulm.

Starke Premiere für die drei Aalener

In der weiblichen Altersklasse U 14 gingen die Aalener Elena Cudic, Tamara Fischer und Ina Fouquet an den Start. Bei seinem ersten Mehrkampf überhaupt ging das kleine Team couragiert an den Start und konnte einige persönliche Bestleistungen aufstellen.

Tamara Fischer zeigte dabei ihre beste Leistung mit 6,64 Metern im Kugelstoßen, Elena Cudic mit 8,28 Sekunden über die 50 Meter Distanz und Ina Fouquet mit 1,14 Meter im Hochsprung. Am vergangenen Sonntag trat Eva Uhl bei den Süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U 18 in Sindelfingen an. In einem starken Feld erreichte sie zunächst das Minimalziel, den Einzug in den Endkampf. Ihr Anlauf passte und sie fühlte sich fit. „Ich verstehe nicht, warum die Sprünge dennoch so kurz waren“, so Eva Uhls Fazit nach dem Wettkampf. Weil es vielen Konkurrentinnen ähnlich erging, reichten 5,38 Meter für den siebten Platz.

Konrad wird Vierte

Die Aalener Stabhochspringerin Amelie Konrad dagegen ging bereits schon in der Woche zuvor bei den Landesmeisterschaften in Ulm im Stabhochsprung an den Start.

Hier konnte die für die LSG Aalen startende Stabhochspringerin, Amelie Konrad, mit 2,20 Meter ihre Bestleistung einstellen und sich in der Altersklasse W 15 zusammen mit der Ulmerin Kaya Mitsche, die an diesem Tage höhengleich und ebenfalls ohne Fehlversuche geblieben war, am Ende einen starken vierten Platz teilen und sich so über einen durchaus gelungenen Wettkampf freuen.