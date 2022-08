Lehrer Kümmel gesellt sich zu den Fachsenfelder 75ern

Die Fachsenfelder Altersgenossen (AGV) 1947/1948 haben sich zur 75er-Feier getroffen. Am Vormittag ging es zum katholischen Friedhof, um der verstorbenen Altersgenossinnen und Altersgenossen zu gedenken. Anschließend gab es einen Sektempfang und ein Mittagessen im SVG-Clubheim. Zum Kaffee am Nachmittag kam noch Lehrer Karl Kümmel zu Besuch, und es wurden viele Anekdoten und Geschichten aus der Schulzeit erzählt. Ein interessanter und gemütlicher Tag ging dann am Spätnachmittag zu Ende.