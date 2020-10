Legions sammeln weiter Erfahrung

Das zweite Punktspiel der Footballer der Aalen Legions hat mit einer Niederlage gegen die seit mehreren Jahren ungeschlagenen Ludwigsburg Bulldogs geendet. Durch die Absage der Regionalliga entschied der Verband, die Landes- und Regionalliga in Baden-Württemberg zusammen zulegen. So mussten sich die Aalener nun einem höherklassigen und körperlich stark überlegenen Gegner stellen.

Dennoch traten die Aalener diesem Gegner mutig und entschlossen entgegen. So konnte die Defense immer wieder mit schönen Aktionen überzeugen. Auch die Offense konnte Ende der ersten Halbzeit nach einem schönen Pass mit anschließendem Lauf punkten. Die 2-Point Konversion gelang ebenfalls. In der zweiten Hälfte unterstrichen die Ludwigsburg Bulldogs jedoch ihre Favoritenrolle. Das nächste Spiel der Aalener findet in zwei Wochen in Mannheim statt.