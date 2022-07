Legions feiern Meisterschaft und Aufstieg

Die U 19-Footballer der Aalen Legions haben am vorletzten Spieltag der Landesliga-Saison die Meisterschaft perfekt gemacht. Das Team siegte mit 14:7 bei den Pforzheim Wilddogs. Mit bisher 10:0 Punkten stehen die Legions an der Tabellenspitze und sind nicht mehr einzuholen.

Lange Zeit war die Partie hart umkämpft, im dritten Viertel konnten sich die Gäste einen Vorsprung erarbeiten. Das letzte Viertel wurde dann nicht mehr gespielt, weil die Wilddogs nur wenige Spieler im Kader hatten und bei hohen Temperaturen am Ende ihrer Kräfte waren.

An diesem Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr haben die Legions zu ihrem letzten Spiel die SG Raptors/Red Knights aus Herrenberg im Hirschbachstadion zu Gast. Dann wird dem Team auch offiziell der Meisterpokal vom Verband übergeben. Mit der Meisterschaft ist der Aufstieg in die Regionalliga, der zweithöchsten Spielklasse im Land, für die Saison 2023 verbunden. Ab diesem Herbst startet die neue U 17 in ihre erste Spielzeit. Spieler werden noch gesucht.