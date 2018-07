„Bopfingen ballert sich in die Landesliga“ lautete die Überschrift nachdem sich der TVB mit einem 8:1-Sieg am letzten Spieltag am 06. Juni 2004 den Aufstieg sicherte. Ein Jahr zuvor konnte der TSV Trochtelfingen seinen Aufstieg in die A-Klasse durch einen Sieg im Relegationsspiel feiern. Für die Verantwortlichen Grund genug mit einem Legendenspiel an diese Aufstiege und zu erinnern.

Und so werden sich im Rahmen des Sportwochenendes des TSV Trochtelfingen an diesem Freitagabend ab 18 Uhr die Aufstiegshelden gegenüberstehen. „Ich glaube wir haben alle Jungs zusammengetrommelt und es wird ein riesen Spaß“, so Mitorganisator Heinz Spielvogel, der lange Jahre das Tor hütete.