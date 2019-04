Leder Böhringer schließt nach 208 Jahren

Von Schwäbische Zeitung

Im Kreuzungsbereich der B 31 am Abzweig zum Schloss Kirchberg und Kippenhausen ist es am Dienstag, 23. April, in den frühen Nachmittagsstunden zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 68-jähriger Golffahrer, der noch vier weitere Personen im Auto hatte, wollte aus Richtung Kippenhausen kommend die B31 geradeaus überqueren.

Dabei übersah er einen aus Richtung Immenstaad kommenden vorfahrtsberechtigten Renault Clio. Dieser fuhr frontal in die Seite des Golfes, der sich daraufhin um die eigene Achse drehte und mit einem Wohnmobilfahrer, ...