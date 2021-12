Leckere Erbsensuppe bei der „Aktion Impfdose“

Um fürs Piksen zu werben und das Ehrenamt zu unterstützen, bietet der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Aalen am kommenden Samstag, 18. Dezember, auf dem Aalener Wochenmarkt die Erbsensuppe to go an.

„Aktion Impfdose“ heißt die Kampagne der „DRK-Feldköche mit Herz“.

Es ist keine Übertreibung: Für das Rote Kreuz ist der Kampf gegen die Corona-Pandemie der größte und längste Einsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer würde all das nicht funktionieren, was auch in der vierten Covid-19-Welle wieder akut gefordert ist. „Wir sind stolz auf die 334 Helferinnen und Helfer vom DRK, die sich für uns alle so vorbildlich eingesetzt haben, um durch diese Krise zu kommen“, sagen Geschäftsführer Matthias Wagner und Bereitschaftsleiter Klaus-Dieter Sterzik vom DRK-Kreisverband Aalen. „Ganze 11 152 Helferstunden wurden in den letzten Monaten ehrenamtlich beim Impfen und Testen geleistet“ so die beiden weiter.

Für den „Impfsprint“ vor Weihnachten haben die „Feldköche mit Herz“ vom DRK wieder die Löffel geschwungen und ihre beliebte Erbsensuppe für die „Aktion Impfdose“ zubereitet. Auch in diesem Advent wurde wieder mit der Unterstützung von Rosenstein-Metzger Adolf Widmann aus Lautern geköchelt und eingedost – mit herzhaftem Speck, frischen Saitenwürsten und knackigem Gemüse.

Alles wieder echte Handarbeit. Mit gut kalkuliertem Großeinkauf, tagelangem Erbsenwässern, einem sehr langen Kochtag mit der Abfüllung der Büchsen und schließlich dem Etikettenkleben im Essinger Rotkreuzheim.

Dieses Jahr sind es rund 1000 Portionen geworden. An diesem Samstag er werden die „Impfdosen“ auf dem Aalener Wochenmarkt vor dem Rathaus verkauft – zum Preis von fünf Euro pro Stück. Solange der Vorrat reicht. Auch OB Frederick Brütting unterstützt die DRK-Aktion als Schirmherr.

30 Millionen Pikse bis Weihnachten sind das Ziel in Deutschland. Um dafür zu werben, die Menschen zu mobilisieren und die Arbeit des Ehrenamtes mit einem kräftig-deftigen „Danke“ zu würdigen, gehen die Impfdosen jetzt in den Verkauf. Unterstützt wird die „Aktion Impfdose“ der DRK-Suppenköche von der VR-Bank Ostalb. Der Erlös fließt so komplett in die ehrenamtlichen Pandemie-Impfaktionen. Die Zahl der Einsätze ist massiv gestiegen, die Anforderungen konstant hoch, um alle Dienste und Einsätze leisten zu können. Mit dem Spendengeld wird die Verpflegung der freiwilligen Helferinnen und Helfer finanziert, auch Teeausgaben in der Kälte. „Wir können so aber auch den enormen Bedarf für etwa viel mehr Schutzanzüge, Testmöglichkeiten vor Ort, Ausbildungen und Trainings decken, um Helferschaft und Impflinge besser zu schützen. Was hier mit den Ehrenamtlichen an Infrastruktur aufgebaut wird, oft sehr kurzfristig, ist unglaublich und immer wieder beeindruckend.“, sagt Lars Lächele, DRK-Vorsitzender in Essingen.

Den „Feldköchen mit Herz“ um René Burmeister, Florian Lächele und Damian Imöhl ist es auch besonders wichtig, dass die vielen Ehrenamt-Helden ein ordentliches Vesper bekommen. Und DRK-Chef Lächele ergänzt den Wunsch: „Wir würden jetzt – passend zu Weihnachten – auch gerne mal dafür sorgen, dass wir unseren Helfer ein kleines Dankeschön zukommen lassen können nach den sehr anstrengenden Corona-Einsätzen am laufenden Band seit über zwei Jahren.“