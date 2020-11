Lebenshilfe: Zwei Bewohner positiv auf Coronavirus getestet

Zwei Bewohner, die in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Aalen leben, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Lebenshilfe am Dienstag in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ seien die Betroffenen zwischen 18 und 55 Jahre alt und leben in einer Einheit des Wohnheims im Hirschbach, so Jochen Kopp, stellvertretender Geschäftsführer der Lebenshilfe Aalen und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung.