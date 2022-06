Lebenshilfe-Neubau macht Fortschritte

Der Neubau einer inklusiven Kinderkrippe der Lebenshilfe am Schimmelberg in Wasseralfingen macht große Fortschritte. Ab diesem September soll das erste Angebot für Kinder mit und ohne Behinderung unter drei Jahren an den Start gehen. Die Lebenshilfe hat bereits seit vielen Jahren Erfahrung in der inklusiven Kindertagesbetreuung ab einem Alter von drei Jahren und möchte das Angebot nun ausweiten. Die Platzvergabe erfolgt über die zentrale Plattform „Little Bird“ der Stadt Aalen. Sieben der insgesamt zehn Plätze sind schon reserviert. Noch besteht die Möglichkeit, Kinder mit Behinderung ab einem Jahr aus dem Einzugsgebiet anzumelden.