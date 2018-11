Lebendiger Adventskalender: Jeden Tag öffnet sich ein Fenster

Ab Samstag öffnen sich in Aalen wieder 24 Fenster. Bereits zum sechsten Mal lädt die evangelische Kirche unter dem Motto „Treffpunkt Fenster“ zum lebendigen Adventskalender ein. „Wir wollen uns neben dem Kommerz dem nähern, was der Advent wirklich ist“, sagt Pfarrer Bernhard Richter.

Richter freut sich, dass die Aktion in den sechs Jahren ihres Bestehens gewachsen und zu einer Institution geworden ist. „Sie bietet eine tolle Gelegenheit zur Begegung. Es kommen auch Menschen dazu, die sich sonst vielleicht nicht in eine Kirche trauen“, so der Pfarrer.

Und so funktioniert es: Jeden Tag bis zum 24. Dezember trifft man sich an einer bestimmten Adresse in der Stadt und feiert zusammen. „Meistens tun sich zwei Familien zusammen und bereiten die kleine Andacht vor“, erklärt Sabine Weinbrenner, die die Aktion vor sechs Jahren ins Leben gerufen hat. Man singt gemeinsam Lieder, hört Psalmen und Geschichten. Punsch und Gebäck beschließen die Veranstaltung jeweils. Die kleine Andacht findet dabei jeweils draußen statt.

Menschen jeden Alters sind eingeladen

Eingeladen ist jeder, von der Mutter mit Säugling bis hin zum Senior. In den Vorjahren erfreute sich der lebendige Adventskalender eines guten Zuspruchs, erzählt Kirchengemeinderätin Christine Krauth. Zwischen zehn und 30 Teilnehmer waren pro Abend im Durchschnitt dabei.

Immer dabei sind Liederhefte und eine Kerze. Eine Zahl im Fenster der teilnehmenden Häuser weist darauf hin, an welchem Tag die Adventskalender-Aktion hier stattfindet.

Der Adventskalender beginnt jeweils um 18 und findet nach dem Auftakt am Samstag am evangelischen Gemeindehaus an jedem Abend in einem anderen Teil Aalens statt. An manchen Abenden gibt es an verschiedenen Häusern zwei Treffen gleichzeitig.