Lea lacht vom Flughafenplakat

Während sich der Sommer verabschiedet hat, bleibt er dem Flughafen Stuttgart noch ein wenig erhalten. Familie Deli lud das Foto ihrer Tochter auf Facebook hoch und bekam dafür die meisten Likes. Das Sepia-Bild zeigt Tochter Lea mit Strohhut, wie sie auf einem Dielenboden in der Sonne steht und in die Kamera lacht. Leser der Gala haben bei einem Fotowettbewerb einen Monat lang ihren schönsten Augenblick des Sommers gewählt und die Familie Deli aus Aalen hat gewonnen. Der Preis: Ihr Foto wird bis zum 18. September in Terminal 3 auf der Ankunftsebene in der Drehtür zu sehen sein.