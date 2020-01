Lauftalente im Landeskader

Zwei junge Lauftalente der LSG Aalen sind erneut in den Leichtathletik-Landeskader berufen worden: Lucy Lou Müller und Marc Hegele. Die beiden Sportler des Jahrgangs 2004 gehören nun schon im dritten Jahr dem Laufkader an. In der vergangenen Saison haben sie erneut ihre Form gesteigert und gezeigt, dass sie zu den Besten im Landesverband gehören.

Marc Hegele, der bei der Wahl zum Nachwuchssportler des Jahres der Stadt Aalen zur Wahl steht, stand bei fast allen Wettkämpfen auf dem Treppchen. Seine beiden herausragenden Erfolge waren die drei Siege bei den Süddeutschen und Baden-Württembergischen Meisterschaften über 3000 Meter sowie der Titel über 800 Meter bei den Württembergischen Hallenmeisterschaften.

Seine Saisonbestleistung über 800 Meter liegt bei 2:01 Minuten, über 3000 Meter lief er bei den Deutschen Jugendmeisterschaften mit 3:32,34 Minuten zur Bestleistung und zum achten Platz.

Lucy Lou Müller erkämpfte sich bei den Süddeutschen Meisterschaften den dritten Platz und musste sich bei den Württembergischen in der Halle und im Freien jeweils ganz knapp mit Silber zufrieden geben. Ihre Bestleistung über 800 Meter liegt bei 2:16,13 Minuten.

Was wollen beide in dieser Saison erreichen? Neben guter Leistungen bei den Landesmeisterschaften ist das Ziel, sich für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm Anfang Juli zu qualifizieren.