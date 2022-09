Laufen und die wunderbare Landschaft genießen

An diesem Samstag ist es soweit. Um 16 Uhr startet in Oberalfingen der allererste Braunenberg-Lauf. Bereits über 100 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet.

Besonders bei Wanderern und Mountainbikern ist der Braunenberg, hochgelegen über Wasseralfingen, besonders beliebt. Doch an diesem Samstag steht der Braunenberg ganz im Zeichen des Laufsports. 14,6 Kilometer gilt es zu meistern, dabei werden über 400 Höhenmeter überwunden. Start ist an der Hubertuskapelle in Oberalfingen. Die Strecke führt an insgesamt fünf Sehenswürdigkeiten vorbei: der Jakobshütte, der Bergbaupfad, der Erzgrube, dem Naturfreundehaus und dem Fernsehturm. Das Ziel ist dann wieder in Oberalfingen – bei „Getränke Keller“. Auf der Strecke gibt es insgesamt zwei Verpflegungsstellen.

Organisiert wird der Braunenberglauf von „Ostalb Sport Events“ um die beiden begeisterten Läufer Thomas Ilg und Markus Angstenberger. Wie der Braunenberglauf ins Leben gerufen wurde, berichtet Thomas Ilg. „Die Idee gibt es schon seit 30 Jahren. Im vergangenen Jahr wurde diese dann konkreter und wir haben uns das dann alles durch den Kopf gehen lassen – und nun hatte sich das endlich, mit einem starkem Team, ergeben.“ Insgesamt 90 Helferinnen und Helfer der TG Hofen, sowie des Lauftreffs des TSV Hüttlingen werden am Samstag im Einsatz sein.

Unterstützung erhält der Braunenberglauf auch von zahlreichen Lokalpolitikern. Schirmherr ist Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting. Er wird wie Landrat Dr. Joachim Bläse an den Start gehen. Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam und Hofens Ortsvorsteher Christian Wanner werden um 16 Uhr den Startschuss geben. Wer spontan noch Lust hat, am Braunenberglauf teilzunehmen, kann das problemlos machen: „Nachmeldungen sind ab 12 Uhr bei „Rolladen Kaiser“ in Oberalfingen möglich. Dort erfolgt auch die Startnummern-Ausgabe. Der Braunenberglauf bietet einfach ein tolles Ambiente zum Laufen. An der Jakobshütte, in der Erzgrube und am Naturfreundehaus wird zudem Betrieb sein“, erklärte Thomas Ilg.

Umkleiden, Duschen und Gepäckaufnahme gibt es im Zielbereich bei „Getränke Keller“. Auch vor und nach dem Braunenberglauf ist einiges geboten: Um 11.30 Uhr startet im Innenhof der Firma „Rolladen Kaiser“ in Oberalfingen der „Kreativ und Handgemacht Markt“. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Nach dem Lauf findet in der Halle von „Getränke Keller“ eine Läufer-Party statt. Nun müsste nur noch das Wetter mitspielen. Das sieht allerdings längst nicht mehr so freundlich aus, wie noch in den vergangenen Tagen: Am Samstag fällt immer wieder mal Regen bei maximal 17 Grad. Immerhin gibt es aber auch längere trockene Phasen.