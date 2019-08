Lauchheimer weiter in der Spur

Das HS-Schoch-Hardox-Truck-Trial-Team hat im vierten Lauf einen wichtigen Auswärtssieg im niederösterreichischen Limberg gefeiert. Im Kampf um den Europameistertitel zeigten sich die Lauchheimer von ihrer besten Seite.

Start-Ziel-Sieg. Von Beginn an führend beendete das Team von Marcel Schoch und Johnny Stumpp den ersten Wettkampftag mit 189 Punkten Vorsprung. Getreu dem Motto „kontrolliertes Risiko“ gelang es ihnen, mit einer gekonnten Fahrweise am Sonntag den Vorsprung auf 282 Punkte auszubauen. Bei wechselhaftem Wetter mussten die Fahrer an diesem Wochenende mit allem rechnen. Von schwül bis heiß, sonnig oder regnerisch war alles dabei. Mit dem Glück auf seiner Seite konnte das HS-Schoch-Hardox-Truck-Trial-Team stets bei gutem Wetter an den Start gehen und somit ungehindert zeigen, was in ihnen steckt. Das Highlight und zugleich die größte Herausforderung der gesamten Strecke war der extreme Steilhang, an dem sich manch anderer Teilnehmer die Zähne ausbiss.

Als erstes Team gelang es den Lauchheimern mit ihrem „Brauni“ den Steilhang zu bezwingen. Weiterhin auf Platz eins der Gesamtwertung baute das HS-Schoch-Hardox-Truck-Trial-Team den Vorsprung auf 18 Punkte weiter aus. Mit neuen Teams und neuen Ländern bleibt es also auch in dieser Saison spannend. Zum ersten Mal in Slowenien geht es bereits kommendes Wochenende am 17. und 18. August in Pivka weiter.