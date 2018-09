Lauchheimer sind Europameister

Auf den Turnieren in Giebelstadt und Wertheim haben sich zehn Schüler vom Taekwondoverein Lauchheim für die Europameisterschaft in Liechtenstein qualifiziert. Allerdings konnten nur drei davon starten.

So starteten Hendrik Baur, Patrick Kurz und Timo Schust im Team Germany. Am Freitag wurden die 2. EMAG offiziell eröffnet. Nach der Eröffnungszeremonie startete der Wettkampftag für die Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahre Gestartet wurde in den Kategorien Formen Einzel und Synchron. Hinsichtlich auf so eine Europameisterschaft zu gehen, wo auch andere Stile in Kaddas, japanische Formen und andere präsentiert wurden, stieg die Nervosität. Patrick Kurz und Timo Schust holten sich gegen die starken Engländer den ersten Platz, Hendrik Baur erzielte den dritten Platz.

Nach einem kurzen Gespräch mit dem Teammanager und dem verantwortlichen Kampfrichter Obmann, durften die drei im Synchronlauf gegen England antreten.

Obwohl sie noch nie zusammen gestartet sind, erreichten sie nach einem kleinen Regelfehler knapp den zweiten Platz. Hermann Dilger und Co-Trainer Siegfried Schust sowie Teammanagerin Antigona Sopi zeigten sich am Ende sehr stolz darüber, dass sie für das Team Germany große Erfolge erreichen konnten. Im Medaillenspiegel landete Team Germany nach Großbritannien auf dem zweiten Platz.