Lauchheim wahrt Relegationschance

Der SV Lauchheim hat einen 2:0-Sieg in Ellwangen gelandet - und damit immer noch Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz der Fußball-Bezirksliga. Auf dem steht der SV Waldhausen nach der 1:4-Niederlage in Nattheim.

Ellwangen - Lauchheim 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Schmidt (54.), 0:2 Lutz (70.). Die Lauchheimer waren über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft und feierten in Ellwangen einen verdienten Dreier. Der FCE hatte im Prinzip nur zehn gute Minute, in denen sie allerdings ihre Chancen nicht nutzen konnten.

Neresheim - Ebnat 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Lutfiu (15.), 1:1 Werner (40.). Mit dem einzigsten Torschuss ging Ebnat in Führung. Neresheim spielte ruhig weiter und erarbeitete sich viele Chancen. In der 40. Minute erzielte Dennis Werner den verdienten Ausgleich. Nach der Halbzeit das gleiche Bild. Ebnat stand tief, Neresheim ließ beste Chancen liegen. Somit blieb es beim Unentschieden.

Sontheim/Brenz - Unterkochen 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Mack, 2:0, 3:0 beide Schmidt (36., 38.), 4:0 Horsch (62.). Bes. Vor.: 60. Rote Karte Fabian Funk (Unterkochen) nach einer Tätlichkeit.

Unterkochen startete gut in die Partie, geriet allerdings durch einen Sonntagsschuss aus 30 Metern in Rückstand. Dennoch ließ der Gast sich nicht entmutigen, musste nach einem Fehler in der Innenverteidigung einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Nun wirkte Unterkochen von der Rolle und kassierte auch noch das 0:3 vor der Pause. In der zweiten Halbzeit war Unterkochen wieder besser in der Partie, kassierte aber zunächst einen Platzverweis und dann die endgültige Entscheidung.

TV Neuler - TSV Heubach 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Sonnleitner (15.), 1:1 Bieg (44.), 2:1 Dörrer (54.), 2:2 Knödler (69.), 3:2 Mühlhausen (85.). Die Anfangsphase wurde eigentlich von den Hausherren bestimmt, jedoch konnten sich die Gäste zuerst mit einem Treffer belohnen. Vor dem Seitenwechsel war der Ausgleich aber gerecht. In der zweiten Hälfte kamen die Neulermer zu deutlich mehr Chancen, mussten aber trotzdem bis zu den letzten fünf Minuten um das Siegtor kämpfen.

Lorch - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Wiche (7.), 1:1, 3:2, 4:2 alle Colletti (17., 60., 71.), 2:1 Fladrich (25.), 2:2 Brückel (55.), 5:2 Gottheit (75.). Nach dem 0:1 war das Spiel nach 27 Minuten bereits gedreht. Danach hatten die Gäste wieder einige gute Chancen. Zweimal rettete die Lorcher dabei das Aluminium. Erst in den zweiten 45 Minuten gelang der SGM schließlich der 2:2-Ausgleich durch Brückel in der 55. Minute. Im Anschluss allerdings spielte nur noch Lorch. Nach einer Stunde bereitete der eingewechselte Oliver Opel das 3:2 durch Colletti vor. Wenig später zeigte Colletti eine gute Einzelaktion und sorgte mit seinem dritten Treffer an diesem Spieltag für das 4:2. Das gab den Gästen den Rest. Die Gegenwehr fiel in sich zusammen und die Lorcher übernahmen komplett das Spielgeschehen. Gottheit setzte den Schlusspunkt.

Nattheim - Waldhausen 4:1 (0:1). Tore: 0:1 Mayer (25.), 1:1 Fischer (70.), 2:1 Brümmer (76.), 3:1 Schürle (81.), 4:1 Horsch (83., FE). Waldhausen verlor das Spiel in der Schlussphase. Lange Zeit hielten die Gäste ihre knappe Führung, doch dann folgte die treffsichere Phase der Nattheimer: In 13 Minuten hatten die Gastgeber aus einem 0:1 ein 4:1 gemacht.

SSV Aalen - Schnaitheim 0:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 beide May (17., 38.), 0:3, 0:5, 0:6 alle Schoger (45., 70., 90.), 0:4 Dick (48.). In der ersten Halbzeit war der SSV auf Augenhöhe einzig drei bis vier hochkarätige Chancen wurden nicht genutzt, das machte Schnaitheim besser und nutzte jede sich bietende Chance zum Halbzeitstand von 3:0. In der zweiten Halbzeit wurde dann das Lazarett des SSV durch zwei Verletzungen noch größer. Somit war dann die TSG Schnaitheim am Drücker und schraubte das Ergebnis auf 6:0.