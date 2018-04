Lauchheim holt nach 0:3 einen Punkt

Ein torreicher Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Während Unterkochen mit 5:1 gegen Kirchheim gewinnt, muss Ebnat einen Rückschlag im Abstiegskamp hinnehmen.

Waldhausen – Neresheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 3:0 beide Yildiz (29., 90.+1), 2:0 Mayer (79.). Waldhausen begann forsch konnte aber die ersten beiden Torgelegenheiten nicht nutzen. Neresheim fand dann besser ins Spiel, klare Gelegenheiten blieben aber zunächst Mangelware. Nach einer halben Stunde erzielte Fatih Yildiz die Führung für den SVW. Bis zur Halbzeit geschah nicht mehr viel. Nach der Pause kontrollierte der SVW das Spiel und erhöhte durch Mayer auf 2:0. Neresheim versuchte nochmals alles blieb aber meist ungefährlich. Quasi mit dem Schlusspfiff nutzte erneut Fatih Yildiz nach einem Konter die Gelegenheit und stellte auf 3:0. Ein verdienter Sieg der Hausherren.

Iggingen - Ebnat 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Koc (47., FE), 2:0 Ex (90.+6, FE), 2:1 Milz (90.+7). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Ebnat (90.+5). Die ersten Großchancen gehörten den Gästen, die allerdings in der 21. und 29. Minute freistehend vor dem Tor scheiterten. Auf der Gegenseite hatte Koc nach einer guten halben Stunde die erste Gelegenheit der Igginger, doch auch er konnte den Keeper nicht überwinden. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Nach der Pause kamen die Hausherren gestärkt auf den Platz zurück und gingen direkt mit ihrem ersten Angriff in Führung. Der Sturmlauf des VfL konnte nur durch ein Foul gestoppt werden, den anschließenden Foulelfmeter verwandelte Koc zum 1:0. Danach ging es eine Weile hin und her, bevor schließlich die Ebnater auf den Ausgleich drängten. Ein Schuss kurz vor Schluss konnte von einem Igginger Verteidiger mit vollem Körpereinsatz gerade noch so auf der Linie geblockt werden. In der sechsten Minute der Nachspielzeit konnte der SVE einen Angriff der Gastgeber nur mit einem Handspiel auf der Torlinie abwenden. Die Folge: Eine Rote Karte und das 2:0 per Elfmeter von Ex. Milz sorgte überraschend noch für das 1:2.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen – Unterkochen 1:5. Tore: 0:1 Procopio (2.), 1:1 Rau (16.), 1:2 Kaufmann (28.), 1:3 Procopio (52.), 1:4 Viehöfer (FE., 74.), 1:5 Zeller (82.). Die SGM schaffte nach einem frühen Rückstand zwar noch den Ausgleich, kam dann aber letztlich doch unter die Räder.

Lauchheim - TSV Heubach 3:3 (0:2). Tore: 0:1 Beisswenger P. (18.), 0:2 Sonnleitner U. (22.), 0:3 Söllner S. (47.), 1:3 Hanke S. (72.), 2:3 Buduri V. (77.), 3:3 Lutz F. (88.). Der Unterschied der ersten Hälfte lag in der Chancenverwertung. Heubach verwandelte konsequent, Lauchheim scheiterte vor dem Kasten. Nach der Pause erzielten die Heubacher das 0:3. Das Spiel schien gelaufen zu sein. Doch Lauchheim mobilisierte noch mal alle Kräfte, erkämpfte sich viele Torchancen und kam bis auf 3:3 heran. Lauchheim hatte sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuss. Aufgrund Halbzeit zwei, in der der Gast eigentlich keine nennenswerte Chancen mehr hatte und Lauchheim sehenswerten Fussball spielte, wäre der 4:3-Siegtreffer noch verdient gewesen.

SSV Aalen – Lorch 0:6 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 beide Fladrich (FE., 17., 60.), 0:3, 0:5, 0:6 Coletti (71., 85., 89.), 0:4 Opel (73.). 60 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem Aalen mehr Chancen hatte als Lorch und den Ausgleich auf dem Fuss hatte. Dann viel das 2:0 und Lorch nutzte ab diesem Zeitpunkt gegen die vom Verletzungspech gebeutelten Aalener jede Chance gnadenlos aus. Im Endeffekt ein verdienter aber um vier Tore zu hoher Sieg der Lorcher.

Ellwangen - Neuler 0:0. Ellwangen war in der ersten Hälfte, die klar bessere Mannschaft. Allerdings fehlte oft der letzte und entscheidende Pass, um sich wirklich große Gelegenheiten zu erspielen. Neuler, das mit zwei Viererketten agierte, verlies sich auf das Kontern. Zwischen der 70. und der 80. Minute erspielten sich die Ellwanger drei große Gelegenheiten, ließen diese aber aus und so können sich die Neulerner über einen Punkt freuen.