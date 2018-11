Laubach schlägt Ellwangen

Nach dem dritten Wettkampf in der Schießen-Bezirksliga Ost ist wieder alles offen. Gleich sechs Mannschaften konnten bisher zwei Wettkämpfe gewinnen und mussten eine Niederlage einstecken. Die SGes Aalen profitierte in diesem Wettkampf vom 5:0-Erfolg gegen die nicht angetretene SGes Herbrechtingen und führt die Tabelle aufgrund des besseren Einzelpunktverhältnisses an.

Der SV Laubach konnte sich mit 4:1 gegen die SGi Ellwangen durchsetzen. Für Ellwangen konnte Reimund Ortkamp auf Position I sein Duell gegen Jonathan Müller mit 370:354 Ringen klar gewinnen.

Lauchheim unterlegen

In den anderen Paarungen war Laubach stärker. Hier gewannen Günter Richter (353:350 Ringe gegen Ralf Ungerer), Markus Hoppe (356:349 Ringe gegen Bernd Freud), Benjamin Raab (351:340 Ringe gegen Matthias Knecht) und Lars Eberhard (346:344 Ringe) gegen Josef Wagner. Der SV Lauchheim verlor mit 1:4 gegen die SGes Heidenheim. Harald Müller konnte seinen Punkt mit 367:362 gegen Andrea Präg gewinnen. Dafür mussten sich Simon Diemer (351:370 Ringe gegen Rene Osthold), Alexander Fein (352:365 Ringe gegen Eberhardt Schepperle), Michael Streicher (340:342 Ringe gegen Waldemar Klöpfer) und Benedikt Saur (306:354 Ringe gegen Kai Linowski) geschlagen geben. Ebenfalls mit 4:1 endete die Begegnung zwischen der SGes Niederstotzingen und der SGes Königsbronn. Für Niederstotzingen gewannen Rüdiger Beck (366 Ringe), Edeltraud Ruff (358 Ringe), Markus Seliger (361 Ringe) und Sandra Beck (319 Ringe). Den Punkt für Königsbronn holte Hans Georg Schwarz (368 Ringe).

Tabelle: 1. SGes Aalen 12:3 4:2, 2. SV Laubach 10:5 4:2, 3. SGes Niederstotzingen 9:6 4:2, 4. SV Lauchheim 9:6 4:2, 5. SGes Königsbronn 9:6 4:2, 6. SGes Heidenheim 7:8 4:2, 7. SGi Ellwangen 4:11 0:6, 8. SGes Herbrechtingen 0:15 0:6.