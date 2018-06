„Latte war hochgelegt“

Udo Weik ist bei der Ost- alb Horse Tour ein Mann der ersten Stunde und seit 2007 mit viel Engagement im Organssationsteam vertreten.

Unter anderem hat er 2009 die Jugendetappe mit ins Leben gerufen sowie die Spendenaktion für die Radio-7-Drachenkinder initiiert. Mit unserer Mitarbeiterin Ursel Hanselmann-Moser sprach er über den Beginn des Mannschaftswettbewerbs und die Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre.

Herr Weik, wie kam es zur Ausschreibung der ersten Ostalb Horse Tour im Jahr 2005?

Die Idee stammte von Mario und Christian Walter (Ellwangen-Killingen), die im Bodenseeraum auf einen Wettbewerb dieser Art aufmerksam geworden waren. Bei den Reitvereinen hier in der Region stieß der Vorschlag zur Ausrichtung eines Mannschaftsspringens auf überwältigende Resonanz: Die Ostalb Horse Tour war geboren, die allererste Etappe fand auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Zöbingen statt.

Gab es in den vergangenen zehn Jahren Veränderungen im Ablauf des Wettbewerbs?

Zu Beginn erstreckte sich die Ostalb Horse Tour auf vier Austragungsorte - im ersten Jahr waren dies Zöbingen, Schwäbisch Gmünd, Mögglingen und Jagstzell - und das Niveau der Springreiterprüfung lag bei Klasse M*. Damit war die Latte für ‚Neueinsteiger‘ relativ hoch gelegt, sodass man zu der jetzigen Kombination der Klassen L/M überging. Auch mit dem Gedanken, den Übergang von der Jugendetappe zur „großen“ Etappe zu erleichtern.

Die Jugendetappe ist ja eine richtige Erfolgsgeschichte. Wie erklären Sie sich das große Interesse der Jugendlichen an dem Mannschaftsspringen?

Uns war es wichtig, die Jugendlichen für die Ostalb Horse Tour zu gewinnen, die mit Feuer und Flamme mit dabei sind. Ein Mannschaftsspringen hat eine ganz andere Dimension als wenn man als Einzelreiter startet. Außerdem nimmt so ein Teamwettbewerb dem einen oder anderen auch ein wenig die Scheu vor der Teilnahme an einem Turnier. Und die Jugendlichen sind voller Ehrgeiz, später einmal in die ‚große‘ Etappe zu wechseln. In diesem Jahr gehen acht Jugendteams an den Start. Aufgrund des großen Interesses wird heuer die Jugendetappe auch erstmals an allen drei Standorten der Ostalb Horse Tour ausgetragen.

Zwei Jahre lang hat die Ostalb Horse Tour die Radio 7-Drachenkinder mit großem Erfolg unterstützt. Wie kam es zu der Idee?

Ich habe die Radio-7-Drachenkinder-Aktion schon länger verfolgt und als gute Sache angesehen. Mit Bezug auf unseren Sport lag dann ein Hilfsangebot im Rahmen der Reit- und Hippotherapie auf dem Islandpferdehof Sörli mit Diplom-Reittherapeut Wolfgang Fürst in Elchingen nahe. Während der Ostalb Horse Tour haben wir dann Pferdeleckerli, die wir in kleine Plastiktütchen verpackt hatten, verkauft und den Erlös - insgesamt rund 2500 Euro - gespendet.

Zur Person: Jahrgang 1971, Schreinermeister, Mitglied beim RFV Heuchlingen (erfolgreich bei Springprüfungen bis Klasse S*), bei der Ostalb Horse Tour als Mannschaftsmitglied seit 2005 dabei, seit 2007 zusätzlich im Orga-Team, als Aktiven Vertreter, betreibt gemeinsam mit Ehefrau und Ostalb-Horse-Tour-Amazone Tanja und den Schwiegereltern einen eigenen Pferdezucht- und Pensionsbetrieb in Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Die Töchter Anna-Maria (13) und Theresa (11) sind für die Jugendetappe gemeldet.