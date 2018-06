Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Dienstagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr einen landwirtschaftlicher Anhänger beim Rangieren in der Scherrenbergstraße beschädigt, der neben der Fahrbahn auf einer Wiesenfläche abgestellt gewesen ist. An diesem entstand dabei ein Schaden von rund 120 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.