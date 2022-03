Mit seinem Lastwagen ist ein 44-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr in der Fußgängerzone der Aalener Innenstadt gefahren. Beim Abbiegen von der Straße „An der Stadtkirche“ in die Reichsstädter Straße musste er sein Fahrzeug zurücksetzen, wobei er die Hausmauer eines Gebäudes beschädigte. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.