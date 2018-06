Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer hat am Freitagmorgen in der Brühlstraße einen Container abgeladen und wollte anschließend nach rechts in die Friedrichstraße einfahren. Dabei übersah er gegen 8.15 Uhr den Wagen einer inzwischen neben ihm stehenden 26-jährigen Fahrerin und streifte diesen. Dabei verursachte er einen Schaden von rund 5000 Euro.