Wenn ein Bus und ein Lastwagen aneinander vorbei müssen, ist nicht immer genügend Platz. Das hat ein 45-jähriger Busfahrer am Montagnachmittag in Aalen-Dewangen feststellen müssen.

Als ihm der Lkw entgegenkam, hielt er an und der Lastwagen fuhr langsam an ihm vorbei. Aber: Er streifte den Bus und richtete einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro an.