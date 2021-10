Lastwagen beschädigt Tunneldecke:Polizei sucht Hinweise

Am Mittwochmorgen, vermutlich zwischen 09.30 Uhr und 11.15 Uhr, wurde der Tunnel der Bahnparallelen Trasse - aus Richtung Ellwangen kommend - durch einen bisher unbekannten Lkw beschädigt. Beim Einfahren in den Tunnel streifte das Fahrzeug die Tunneldecke, so dass dort mehrere Lärmschutzverkleidungen beschädigt wurden.

Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein weiterer Lkw in den Tunnel ein und stieß gegen die herunterhängenden Verkleidungen. Hierbei entstand an diesem Lastwagen ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.