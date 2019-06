Laster rutscht in Baugrube und verletzt Bauarbeiter dabei lebensgefährlich

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Reimlingen an einer Baustelle ereignet. Ein 63-jähriger Arbeiter war auf einer Baustelle auf der Straße in einer Baugrube. Zur Unfallzeit fuhr ein 58-jähriger Lasterfahrer rückwärts und wollte Werkzeug vom Laster abladen.

Der Laster rutschte mit dem hinteren Reifen in die Baugrube und verletzte dabei einen Bauarbeiter schwer. Der 63-jährige Mann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber in die Klinik eingeliefert werden.

Was die Ursache des Unfalles war, ist derzeit nicht geklärt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Außerdem wurde der Laster sichergestellt. Am Einsatzort waren die Feuerwehren Nördlingen, Möttingen und Reimlingen zur Unterstützung. Die Schadenshöhe am Laster beläuft sich auf rund 2000 Euro.