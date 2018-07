Laster mit Teer stürzt Böschung hinab

Auf der K3282 ist ein Laster mit Teer davon gerutscht. Ein 49 Jahre alter Brummifahrer dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als sich sein Truck inklusive Ladung am Mittwochmorgen plötzlich in Bewegung setze, den Hang in Richtung Lautern hinabrutschte und schließlich 40 Meter tief eine Böschung hinabstürzte. Der Lkw-Fahrer fuhr gegen 8.30 Uhr die derzeitige Baustelle zwischen Lautern und Lauterburg an und stieg aus, um abzuklären, wie er mit dem von ihm geladenen warmen Teer verfahren solle. Hierbei musste er dann zusehen, wie sich sein geparktes und mittels Handbremse gesicherte Fahrzeug auf der rutschigen Oberfläche plötzlich selbständig machte, von der Fahrbahn rutschte und den Hang hinunter stürzte. Zuvor hatte der Fahrer bereits Probleme mit seinem Fahrzeug den Anstieg in Richtung Lauterburg zu bewältigen, da aufgrund der Fahrbahnsanierung dort ein spezieller Klebstoff aufgebracht worden war. Bei dem Unfall verlor der Lkw nicht nur die rund 25 Tonnen Teer, sondern es traten auch Betriebsstoffe aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Essingen und Heubach haben deshalb eine Ölsperre im nahegelegenen Wäschbach aufgebaut. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, werde die aufwändige Bergung voraussichtlich einen Tag dauern.