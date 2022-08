Mit seinem 32-Tonner ist ein 33-Jähriger am Mittwoch gegen 10 Uhr auf einem Flurstück in Unterkochen, auf dem ein Mountainbike-Parcours entsteht, bei der Anlieferung von Erde umgekippt. Das Grundstück liegt am Hang und war uneben. Beim Abkippen kam das Fahrzeug in Schräglage und kippte um. Der Fahrer erlitt hierbei stark blutende Platzwunden und Prellungen. Kollegen gelang es, den verletzten Mann aus seinem Fahrzeug zu befreien.