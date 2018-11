Last Credit im „Bottich“

Die Band Last Credit mit Bernd Czich, Markus Lonardoni, Heiko Streicher und Markus Fritsch spielt am Freitag, 16. November, um 21 Uhr zum 50-jährigen Jubiläum des „Bottich“ in Aalen.

5000 Zuschauer kamen 2013 zum Abschiedskonzert der Strahler Band um den Aalener Sänger Bernd Czich auf den Marktplatz. Nach einer Pause hat Czich zusammen mit dem Aalener Filmkomponisten Markus Lonardoni das Quartett Last Credit ins Leben gerufen.

Die Zuschauer erwartet im „Bottich“ ein abwechslungsreiches Repertoire authentischer Rockmusik – wuchtige Balladen von U2, Oasis, Muse oder Green Day treffen auf Temponummern von Billy Idol, The Police und Metallica. Auf interessante Interpretationen von Gary Moore dürfen Bluesfreunde gespannt sein.

Besetzt ist das Quartett mit renommierten Musikern der süddeutschen Rockszene. Czich prägt seit 25 Jahren die Aalener Musikszene mit Bands wie Pink Melone, Choise und Strahler die 70er-Show.

Der Aalener Markus Lonardoni (Schlagzeug) ist einer der renommiertesten Filmkomponisten Deutschlands. Nach Studium an der Musikhochschule Stuttgart und am Berklee College of Music in Boston/USA schrieb er die Musik zu 300 Filmen, darunter zig „Tatort“-Folgen, „Alarm für Cobra 11“ oder „Ein Fall für Zwei“. Lonardoni war viele Jahre bei den Stuttgarter Philharmonikern und der Stuttgarter Staatsoper als freiberuflicher Schlagzeuger tätig.

Gitarrist Heiko Streicher aus dem Stuttgarter Raum arbeitete als diplomierte Rockmusiker als Studiogitarrist im Pop-Film/Soundtrackbereich und spielte unter andem im Vorprogramm von Pretty Maids, Sinner, Gotthard und Inner Circle.

Bassist Markus Fritsch arbeitete als Begleitmusiker von Max Greger, Gianna Nannini und Hugo Strasser.