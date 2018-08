„Lasst uns die Botschaft weitergeben!“

In zwei Ferienabschnitten bietet die Evangelischen Kirchengemeinde in Aalen in ihrem Ferientagheim in Abtsgmünd-Leinroden in jedem Jahr in den Sommerferien eine Freizeit an. Jeden Morgen werden die Kinder in Aalen abgeholt und nach Leinroden gebracht. Abends sind sie dann zuhause.

Am Samstag nun war traditionell in der Mitte des Freizeitabschnittes Elterntag. 132 Kinder freuten sich darauf, ihren Eltern und Großeltern zu zeigen, wo sie die Woche über sind und was sie dort machen. Der Elterntag begann mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Bernhard Richter. Er dankte als Vertreter des Trägers denen, die den Abschnitt leiten und große Verantwortung übernehmen. Den zweiten Abschnitt leiten Jonathan Weber, Daniel Wiedmann und Annika Wiedemann. In der Küche sorgt Rose Mahler mit ihrem Team dafür, dass jeden Tag alle satt werden. Den ersten Abschnitt leiteten Jonas Rau und Kerstin Schütz, die Verantwortung in der Küche übernahm Linde Wagner. Richter überreichte den Verantwortlichen eine Sonnenblume und einen Gutschein fürs Samocca.

Den Gottesdienst am Morgen gestaltete das Team, das für den ganzen Abschnitt ein biblisches Erlebnisprogramm entwickelte. Dabei ging es um Wunder Jesu und was der Glaube für eine Kraft entwickelt.

Der gesamte Elterntag war geprägt von vielen Aktionen der Kinder und auch mit Beteiligung der Eltern. Am Samstag, 25. August, enden die beiden Ferienabschnitte in Leinroden.