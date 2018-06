Lara Drexel vom KC Schrezheim hat die württembergische Meisterschaft der Altersklasse U 14 gewonnen, Alex Röhberg wurde Dritter. Beide Schrezheimer haben sich damit für die Deutschen Einzelmeisterschaften qualifiziert.

Drexel zeigte bereits im Vorlauf was in ihr steckte. Als Tagesbeste mit starken 537 Kegeln legte sie die Messlatte sehr hoch. In die Vollen blieb sie mit ihren Konkurrentinnen auf Augenhöhe, doch im Räumen setzte Drexel sich noch weiter ab. Am Ende hatte sie 12 Kegel Vorsprung auf den zweiten Platz. Am zweiten Tag galt es diesen Platz zu verteidigen. Die Top-Platzierten spielten dabei alle zum Schluss. Drexel wusste daher immer was sie spielen musste, um vorne zu bleiben. An diese Situation musste sie sich die Schrezheimerin allerdings erst gewöhnen. Dann holte sie aber auf und ließ ihre Gegnerinnen immer auf Abstand. Starke 490 Kegel brachten ihr am Ende die Goldmedaille, mit zehn Kegeln Vorsprung. Diese Top-Platzierung bringt auch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen mit sich.

Röhberg zündet spät

Auch Alex Röhberg war vorne mit dabei. Er kam allerdings erst im zweiten teil des Wettkampfes so richtig in Fahrt. Im Vorlauf mit soliden 517 lag er auf Platz fünf. Auch wenn der erste Platz bereits außer Sicht war, so war Röhberg der Jäger. Er konnte am zweiten Tag vorlegen und die anderen Spieler unter Zugzwang bringen. Ein gutes Ergebnis in die Vollen und im Räumen zeigte er seine Kunst, das brachte ihm am Ende starke 535 Kegel. Das mussten, die anderen erst einmal spielen. Hier hatte Röhberg seinen Vorteil als Jäger ausgespielt. Vier Spieler kamen nach ihm und standen gehörig unter Druck, das sie wussten welches Ergebnis sie erreichen mussten. Es wurde sogar noch knapp auf die Top-Platzierungen. Am Ende landete er auf dem Treppchen und wurde Dritter. Mit diesem Podestplatz hat auch er sich für die Deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen qualifiziert. Die Württembergische Meisterschaften in der Mannschaft fanden ebenfalls bereits statt. Hier spielen die Schrezheimer in einer Spielgemeinschaft mit dem KC Schwabsberg. Lara Drexel unterstrich ihre starke Leistung nochmals und gewann mit der Mannschaft ebenfalls die Goldmedaille. Auch Alex Röhberg knüpfte an die tollen Leistungen an. Mit den Jungen gewann er die Silbermedaille.