Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Die Narren der Narrenzunft Bärenfanger haben die neue Faschingssaison eröffent und zahlreiche aktive und passive Vereinsmitglieder für ihre langjährige Unterstützung ausgezeichnet.

Unter der Leitung von Zugführerin Sabine Bolsinger, marschierte der Fanfarenzug der Bärenfanger auf die Bühne des Bischof-Hefele-Haus Unterkochen und eröffnete somit das Programm. Anschließend hieß Zunftmeister Bastian Schenk alle Anwesenden willkommen. „Wir haben richtig Lust auf die kommende Saison und freuen uns, dass es nun endlich wieder los geht!“ so Schenk, stellvertretend für das Vorstandsteam.

Für die längjährige aktive Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet:

Vereinsorden: Sophie Bihlmayer, Annabelle Jakobi, Moon Matscheko, Simone Scheuerle, Nele Schieferdecker, Aktiven-Ehrennadel in Bronze: Georg Balle, Raphael Behr, Rose-Marie Breuer, Florian Buberl, Gundula Lietzenmayer, Bastian Schenk, Maren Schenk, Mia Schenk, Julia Weidner, Daniela Wiedmann, Heike Winter, Aktiven-Ehrennadel in Silber: Anja Bolsinger, Manfred Breuer, Hildegard Bullinger, Janina Lübsen, Saskia Murr, Isabell Springer, Lisa Volk, Aktiven-Ehrennadel in Gold: Nadine Nemitz, Anja Weiland, Carolin Gockner, Evi Heldenmaier, Maren Heuler, Michael Heuler, Julia Jakobi, Manuela Neher, Bernd Schäfauer, Irma Schäfauer, Stefanie Schäfauer, Nadine Steckbauer, Gisela Weiland, Matthias Weiland, Mitarbeiter-Ehrennadel in Bronze: Georg Engelmann, Sybille Ladenburger, Daniela Wiedmann, Petra Balle, Anja Bolsinger, Susann Howedank, Daniel Mock, Stefanie Schäfauer, Maren Schen, Mitarbeiter-Ehrennadel in Silber: Manfred Breuer, Hartmut Heldenmaier, Jessica Lakey, Patrick Nemitz, Irma Schäfauer, Matthias Weiland, Anja Weiland, Mitarbeiter-Ehrennadel in Gold: Sabine Bolsinger, Kurt Gall, Manuela Neher, Matthias Weiland, Verdienstmedaille (5 Jahre): Petra Balle, Amilie Blum, Jessica Dietterle, Marco Hill, Anna Knaus, Lara Maier, Verena Rathgeb, Nele Söllner, Carolin Wild, Ingo Winter, Isabella Winter, Goldener Vereinsorden (25 Jahre): Sarah Fischer, Bettina Gold-Mill, Bernd Musiolik, Karl Neher, Goldener Vereinsorden mit Strasssteinen (30 Jahre): Elke Oberdorfer-Abele, Garde-Orden in Gold: Mia Schenk, Daniela Wiedmann, Lyra in Silber: Georg Balle, Bastian Schenk, Lyra in Gold: Evi Heldenmaier, Brauchtum in Silber: Raphael Behr, Rose-Marie Breuer, Florian Buberl, Hildegard Bullinger, Kurt Gall, Claudia Gockner, Gundula Lietzenmayer, Maren Schenk, Michaela Steckbauer, Julia Weidner, Martin Winkler, Heike Winter, Brauchtum in Gold: Maren Heuler, Michael Heuler, Bernd Schäfauer, Irma Schäfauer, Nadine Steckbauer, Matthias Weiland

Für passive Mitgliedschaft geehrt

Für die langjährige Unterstützung der Narrenzunft Bärenfanger wurden folgende passive Mitglieder ausgezeichnet: 10 Jahre: Andreas Kopp, Andreas Machleit, Caroline Schmid, Stefan Szücs, Alexander Trittler, 15 Jahre: Vanessa Biehler, Monika Sekler, 20 Jahre: Will Griffioen-Steen, Jasmin Hammer, Annika Heuler, Navina Heuler, Kathrin Mayer, Andreas Schäfauer, Julian Steckbauer, Benjamin Theiss, Peter Wesiak, 25 Jahre: Jörg Bieg, Karl Brack, Sandra Heldenmaier, Wolfgang Kommer, Thomas Maier, Werner Reh, Roland Reinl, Thorsten Schäfauer, Nicolai Welzel, Andreas Wesiak, 30 Jahre: Juliane Kauder, Martin Kühn, Thomas Maier, Andrea Theiss, Jürgen Theiss, 35 Jahre: Uwe Flath, Elisabeth Gall, Rudolf Jährling, Ursula Jährling, 40 Jahre: Gertrud Fleischmann, Peter Fleischmann, Maria Schmid, Marie Weber, Holger Weidner

Abschließend freuten sich dann nicht nur die Geehrten über den gut gefüllten Saisonplan der kommenden Kampagne. Start ist traditionell am 6. Januar mit der Maskentaufe.