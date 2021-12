Langertschule hilft Kinderhospizdienst

Im Rahmen des Kunstunterrichts hat die Langertschule in Aalen unter der Leitung von Tatiana Schlee an der „Winter Wonder KinderArtAktion“ teilgenommen. Jede Schülerin und jeder Schüler durfte eine Zeichnung zum Thema Weihnachten anfertigen. Als Dank für die Teilnahme erhielt die Schule ein Riesenposter mit allen Zeichnungen der Kinder. Zusätzlich bekam jedes Kind eine kostenlose Wunschkarte mit seiner eigenen Zeichnung. Auf Wunsch konnten Familienmitglieder und Freunde Weihnachtsgeschenke mit den jeweiligen Motiven bestellen. Insgesamt brachten die Zeichnungen der Schüler so einen Erlös von 515 Euro als Spende ein. Mit diesem Betrag unterstützte die Langertschule das Kinderhospiz in Aalen. Unser Bild zeigt von links Alexandra Schütz vom Kinderhospizdienst Aalen, Lehrerin Tatiana Schlee und Schulleiter Matthias Lewandowski. Foto: Langertschule