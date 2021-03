Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Aalen: Alle Entwicklungen im Newsblog

In unserem Newsblog halten wir Sie den gesamten Wahltag über mit aktuellen Informationen und Entwicklungen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg auf dem Laufenden. Hier finden Sie Ergebnisse und Reaktionen aus dem Wahlkreis Aalen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Mehr Informationen HIER auf unserer Sonderseite zur Landtagswahl

Der Ostalbkreis unterteilt sich in zwei Wahlkreise - 25 Schwäbisch Gmünd und 26 Aalen - Schwäbische.de konzentriert sich vor allem auf den Wahlkreis 26

Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet

Erste Prognosen kurz nach 18 Uhr erwartet

Hier finden Sie alles rund um die Landtagswahl 2021 im Hauptnewsblog von Schwäbische.de - klick

+++ 16.47 Uhr: Das ist der Wahlkreis Aalen

Das sind die Gemeinden des Wahlkreises 26 Aalen

Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen und Wört

+++ 16.20 Uhr: Verhaltener Auftakt in Ellwangen

Die direkte Wahl an der Urne ist eher verhalten ausgefallen. Viele Menschen haben bereits per Brief ihre Stimme im Vorfeld abgegeben. In Ellwangen hatten bis zum 22. Februar schon rund 4300 Wählerinnen und Wähler Briefwahl beantragt. Die Wahlbeteiligung lag vor fünf Jahren bei 70,8 Prozent. Im Wahlkreis Aalen waren es 70,6 Prozent. Mehr dazu gibt es hier.