Wählen ist ein Grundrecht. Wer Demokrat sein will, setzt am 14. März sein Kreuzchen oder schickt zuvor seine Briefwahlunterlagen ab. Doch wen soll man in den Landtag nach Stuttgart schicken, wer vertritt die eigenen Anliegen am ehesten? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Schwäbische.de stellt die Kandidaten in kurzen Porträts vor.