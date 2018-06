Landtagsfraktion der Grünen tagt in Aalen

Die Landtagsfraktion der Grünen ist während ihrer Winterklausur von Dienstag, 10., bis Donnerstag, 12. Januar, in Aalen zu Gast. Traditionsgemäß besucht die Fraktion am zweiten Tag ihrer Klausur in der Region Wirtschaftsunternehmen, kommunale Einrichtungen und soziale Projekte, um aktuelle politische Fragen zu erörtern.

Die Fraktion ist in und um Aalen, Schwäbisch-Gmünd und Heidenheim unterwegs. So wird die Fraktionsvorsitzende Edith Sitzmann gemeinsam mit anderen Grünen -Landtagsabgeordneten des Arbeitskreises (AK) für Finanzen und Wirtschaft die Firma Voith in Heidenheim besuchen, der AK Bildung ist im Schulkindergarten Rosengarten in Wasseralfingen zu Gast und der AK Umwelt trifft sich mit einer Bürgergenossenschaft in Aalen, die ihr Windkraft-Projekt vorstellen möchte. Darüber hinaus stehen noch sieben weitere Vororttermine mit den Landtagsabgeordneten der Grüne auf dem Programm. Die Begrüßung der Fraktion durch den Aalener Oberbürgermeister Martin Gerlach und Landrat Klaus Pavel ist am Dienstag um 12.15 Uhr im Ramada-Hotel bei denLimesthermen.