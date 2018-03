Die Wanderausstellung „Verbundene Landschaft – Lebendige Vielfalt“ eröffnet der Aalener BUND am Mittwoch, 7. März, im Um-Welthaus (Torhaus, viertes Obergeschoss). Bis 28. März zeigt der BUND, wie es um Tiere, Pflanzen und Lebensräume im Land steht und welche Rolle der Biotopverbund spielt. Dazu gibt es ein Begleitprogramm: Am Donnerstag, 8. März, referiert um 19 Uhr im Paul-Ulmschneider-Saal der VHS Jens Mück von der Wildforschungsstelle Aulendorf über das Rebhuhn und andere Offenlandarten, die sich zu Sorgenkindern der Feldflur entwickelt haben. Weiter geht es am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr im Um-Welthaus mit Inga Häuser von der NAJU Stuttgart und dem Thema „Grünes Wegenetz – Ein Projekt zum Biotopverbund“. Carl-Heinz Rieger vom Aalener BUND spricht am Mittwoch, 11. April, um 19 Uhr über „Vernetzung tut gut! Chance für Wildtiere und Pflanzen“.