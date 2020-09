Landrat Pavel übergibt den Schlüssel an seinen Nachfolger

Am 11. September, um 24 Uhr, hat nach 24 Jahren die Amtszeit von Klaus Pavel als Landrat des Ostalbkreises geendet. Im Beisein der Ersten Landesbeamtin Gabriele Seefried, Vertreterinnen und Vertretern der Dezernentenrunde und des Persönlichen Landratsbüros übergab Klaus Pavel am Samstag offiziell die Schlüssel für das Landratsamt Ostalbkreis und das Goldene Buch an seinen Nachfolger im Amt und künftigen Hausherrn, Joachim Bläse. Für die Führung der Amtsgeschäfte wünschte Pavel Bläse eine glückliche Hand und alles Gute. Bereits am Freitag, erhielt Bläse aus den Händen von Kreisrat Georg Ruf, der erster Stellvertreter des Landrats im Kreistag ist, die Ernennungsurkunde zum Landrat des Ostalbkreises. Die offizielle Amtseinsetzung von Bläse findet im Rahmen einer öffentlichen Kreistagssitzung am Dienstag, 15. September, um 15 Uhr in der Stadthalle Aalen statt.