Landrat Joachim Bläse unterstützt die Warnungen von Robert Habeck ausdrücklich

Alles wird teurer, das hören wir in den vergangenen Wochen immer wieder. Damit sind nicht nur die steigenden Spritpreise gemeint, in fast allen Bereichen des täglichen Lebens müssen Bürgerinnen und Bürger tiefer in die Tasche greifen. Es geht jedoch auch um die angespannte Lage auf dem Gasmarkt infolge des Kriegs in der Ukraine.

An diesem Donnerstag nun hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Eskalationsstufe im Notfallplan Gas ausgerufen, nannte diesen Schritt ob der Versorgungslage „erforderlich“. Damit trifft er auch bei Landrat Joachim Bläse voll ins Schwarze, der bereits Anfang Mai im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ prognostizierte, dass die weltweite Entwicklung auch auf der Ostalb einschlagen werde – und zwar schneller, als einem liebsein kann.

Bläse mahnt nicht das erste Mal

Damals gab es auf die Äußerungen Bläses kaum Reaktionen, obwohl er damals schon von einer Verdrei- bis Vervierfachung des Gaspreises sprach. „Vermutlich ist es jetzt wieder die falsche Jahreszeit, das war bei Corona ja auch schon so“, orakelt der Landrat achselzuckend.

Gleichzeitig wird er aber nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger mit dem Sparen beginnen müsse, analog zum Wirtschaftsminister, den Bläse sehr schätzt, wie er sagt. „Jetzt ist Sommer, da denkt natürlich keiner ans Energiesparen.

Ich denke aber, dass wir ab Herbst schon tief einsteigen müssen in diese Thematik. Natürlich wird der Einzelne nicht die Trendwende beim Energiesparen herbeiführen können, es ist aber ein kleines Mosaiksteinchen – und davon benötigen wir viele“, sagt Bläse.

Ihm ist die Transparenz in dieser Debatte wichtig, die Leute sollten vorbereitet sein, darum gehe es schlichtweg. „Ich wollte schon veranlassen, dass man freiwillig mehr bei den Vorauszahlungen zahlt. Das geht aber leider gar nicht so leicht, denn die Energielieferanten können nur den Vorschuss für das nehmen, bei dem sie belegen können, was es für Kosten verursacht“, ist Bläse mit einer Idee bereits gescheitert.

Konsequenzen recht bald zu spüren

Genau das werde jedoch Konsequenzen haben – und zwar bereits im kommenden Jahr. „Das heißt, dass die Kosten erst im nächsten Jahr auf uns zukommen werden. Dann muss man nachzahlen und dazu noch die höhere Vorauszahlung begleichen. Dadurch werden einige Haushalte in eine Problemlage hineingeraten.

Deswegen muss man sich die Frage stellen, wie man sich selbst darauf vorbereiten kann“, blickt der Landrat bereits voraus. Die höheren Beträge werden, davon geht Bläse aktuell aus, bereits im ersten und zweiten Quartal 2023 in Deutschland angekommen sein.

Spätestens im Herbst dann – und damit schließt Bläse abermals an die Argumentationskette Habecks an – sollte sich jede Bürgerin und jeder Bürger überlegen, ob man die voreingestellte Temperatur daheim nicht von 23 auf 22 Grad runterregulieren könne – oder vielleicht sogar von 22 auf 21.

„Darüber kann man sich doch mal Gedanken machen. Es tut sicherlich nicht weh, sich einmal sämtliche Energiespartipps anzuschauen, sowohl bei Strom als auch bei Gas. Wobei wir Strom noch ausreichend haben werden“, sagt Bläse.

Erneuerbare Energie werden kommen – jedoch nicht sofort

Und natürlich führen diese Diskussionen unweigerlich hin zu den erneuerbaren Energien. Paradebeispiele sind die beiden Biogasanlagen in Tannhausen, die schon jetzt immense Beiträge zur Grundversorgung leisten. Beim Abschied von Tannhausens Bürgermeister Manfred Haase an diesem Montag hatte sich Bläse ebenfalls schon öffentlich und mit Sorge an die Bürger gewandt, mit dem Appell, sich doch bitte bereits vor dem Herbst Gedanken zu machen.

„Wir schaffen es, in eine Energieunabhängigkeit zu kommen, das wird aber zwei bis drei Jahre dauern. Dieser kommende Jahreswechsel wird ein harter werden, davon ist aktuell auszugehen“, sagt Bläse. Es sei doch nur fair, die Bürgerinnen und Bürger auf diese Situation vorzubereiten „und deswegen unterstütze ich Habeck auch, wann immer ich kann“. Er findet es unsinnig, wenn nun einige über Energiedebatten im Sommer führen. „Wenn die Tanks leer sind, brauchen wir nicht mehr zu diskutieren.“

Der Jahreswechsel wird ein harter werden

Mit Blick auf den Jahreswechsel und wenn die Gasmengen tatsächlich nicht ausreichen werden, werde man sich laut Bläse Gedanken darüber machen müssen, wer schließlich priorisiert werde. In jedem Fall möchte Bläse eines: Die Sinne der Bürgerinnen und Bürger auf der Ostalb sollten bereits jetzt geschärft sein. Nach den Sommerferien dann sollten sich die Bundes- und Landesregierungen zusammenschließen und gezielt entsprechende Initiativen ausrufen.