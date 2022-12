Landrat informiert sich in der Kinderklinik

Landrat Joachim Bläse hat sich persönlich ein Bild von der aktuellen Situation an den Kinderkliniken im Ostalbkreis gemacht. Zunächst besuchte er das Ostalb-Klinikum Aalen, dann das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd in Mutlangen. Bei seinen Besuchen sprach er den Teams seinen Dank aus.

Das RS-Virus hat die Ostalb erreicht und für ein enormes Patientenaufkommen insbesondere bei Kindern gesorgt. Die Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen sind derzeit zu weit über 100 Prozent belegt. Viele Mitarbeiter kommen aus der Freizeit oder dem Urlaub, um die Patienten zu versorgen. Soweit möglich, werden Betten auf den Erwachsenenstationen mitgenutzt. „Das Engagement bei den Mitarbeitern ist enorm und das über alle Berufsgruppen hinweg. Hier wird gerade Außergewöhnliches geleistet und dafür möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich Dank sagen“, so der Landrat.

Wie lange an RSV erkrankte Kinder in den Kliniken sind, sei ganz unterschiedlich, berichtet der Chefarzt der Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin, Jochen Riedel. „Oft sind Kinder vier bis fünf Tage bei uns, je nach Verlauf kann sich der Versorgungsbedarf aber auch über eine oder mehrere Wochen hinziehen“. Er schließt sich dem Dank des Landrats an: „Dass alle kleinen Patienten weiterhin adäquat versorgt werden können, ist derzeit nur durch maximale Anstrengung aller Beteiligten möglich.“

Eine genaue Prognose sei aktuell schwer zu geben. Die Verantwortlichen in der Klinik hoffen, dass sich die derzeitige Belegung von rund 150 Prozent bis zu den Feiertagen zumindest auf eine Vollbelegung von 100 Prozent reduziert.

Mit Blick auf das Personal meint Landrat Bläse: „Wir können dann vermutlich leider immer noch nicht von Entspannung reden. Wer über einen langen Zeitraum Doppelschichten einlegt, Zeit mit der eigenen Familie und Schlaf einbüßt, soll anschließend auch Gelegenheit haben, sich wieder zu erholen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte das allemal verdient.“ Alle Beteiligten hoffen nun insbesondere auch für die Kinder und deren Eltern, dass die Viruswelle in den kommenden Wochen wieder abnimmt.