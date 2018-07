Sind die Kunden der Kreisverwaltung im Aalener Landratsamt zufrieden mit den Dienstleistungen? Das will die Verwaltung in einer Umfrage vom 19. bis 25. Juli wissen. Im Erdgeschoss des Kreishauses sind Stehtische vorbereitet, an denen Studenten und Auszubildende des Landratsamts Kunden anonym befragen.