Landkreis beschafft E-Lastenfahrrad für Dienstwagenpool

Lastenfahrrädern wird im Rahmen der Mobilitätswende ein große Potenzial im privaten Bereich, aber auch im Einsatz bei Kommunen und im Gewerbe zugeschrieben. Mit Lastenfahrrädern können sowohl Güter als auch Personen (mit entsprechender Sitzbank und Gurten) transportiert werden.

Der Ostalbkreis unternimmt im Rahmen eines nachhaltigen betrieblichen Mobilitätsmanagements große Anstrengungen, den eigenen Fuhrpark auf nachhaltige Antriebsformen umzustellen. So wurden erst kürzlich weitere fünf reine Elektrofahrzeuge sowie zwei weitere Hybridfahrzeuge bestellt, um Fahrzeuge mit Verbrenner abzulösen. Zum neuen Jahr hat die Kreisverwaltung des Ostalbkreises ihren Dienstwagenpool zudem um ein elektrisch angetriebenes Lastenfahrrad erweitert. Das Lastenfahrrad wird in den regulären Dienstwagenpool der Landkreisverwaltung eingebunden und kann von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Aalen für Dienst- und Transportfahrten genutzt werden. Dabei können dank der Transportkiste vorne und des Gepäckträgers hinten bis zu 120 Kilogramm Lasten transportiert werden. Unterstützt wird man dabei von einem Elektromotor mit 500 Wh über eine Reichweite von maximal etwa 90 Kilometern.

Landrat Joachim Bläse nahm mit Mitarbeitern aus dem Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität das neue Dienstfahrzeug in Empfang. Im Rahmen erster Testfahrten konnten unmittelbar Erkenntnisse im Hinblick auf das neue Vehikel gewonnen werden.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg fördert die Anschaffung von Lastenfahrrädern zur gewerblichen, gemeinnützigen oder kommunalen Nutzung mit bis zu 2500 Euro. Der Bund stellt eine Förderung in derselben Höhe unter anderem für Kommunen, Unternehmen und Vereine bereit. Privatpersonen sind in beiden Fällen nicht antragsberechtigt.