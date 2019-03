Landgericht Ellwangen verurteilt Angeklagten wegen Drogenhandels im Raum Aalen

Das Landgericht Ellwangen hat einen Angeklagten wegen des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die zweite Strafkammer unter Vorsitz von Richter Bernhard Fritsch sah es als erwiesen an, dass der Mann zusammen mit einer Gruppe regelmäßig Kokain und Marihuana in den Großraum Aalen gebracht und dort verkauft hat.

Der Angeklagte hatte die Anklagepunkte bereits beim ersten Verhandlungstermin eingeräumt, dabei aber keine Angaben zu weiteren Mitgliedern des Drogenrings gemacht. Aus einem Auszug des Bundeszentralregisters ging hervor, dass der Angeklagte bereits 2011 wegen des gleichen Sachverhalts zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Der Angeklagte verbüßte einen Teil der Haftstrafe und befand sich nun während der erneuten Festnahme noch in der Bewährungsphase.

Beim Militär Alkohol getrunken

Ein Sachverständiger ging beim jetzigen Verhandlungstermin auf die Verfassung des Angeklagten ein. In Tirana, der Hauptstadt Albaniens, geboren, habe er schon früh begonnen, Alkohol zu trinken, allerdings nicht regelmäßig. Eine Abhängigkeit habe sich erst beim Militär entwickelt. 1990 kam er nach Deutschland und arbeitete in unterschiedlichen Betrieben. Immer wieder befand er sich kurze Zeit in Arbeitslosigkeit. Während er 2009 als Taxifahrer gearbeitet hatte, begann er zuerst Marihuana zu konsumieren. Im Jahr 2014 kam hierzu Kokain, dessen Konsum sich 2017, nach dem Suizid des Bruders, stark steigerte. Neben dem Bruder des Angeklagten verstarben zwei seiner Schwestern. 2017 kam es auch zur Trennung von seiner Ehefrau. Der Sachverständige fand allerdings keine weiteren Anhaltspunkte für eine vorliegende Störung des Sozialverhaltens, der Persönlichkeit oder der kognitiven Fähigkeiten des Angeklagten. Allerdings hätte ihn der Tod seiner Geschwister sehr betrübt.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer aufgrund der noch bestehenden Bewährungsstrafe des Angeklagten und der Menge der Betäubungsmittel eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren. Zusätzlich solle der Betrag von 1300 Euro, der wohl durch den Handel mit besagten Betäubungsmitteln erwirtschaftet worden war, als Wertersatz eingezogen werden. Aus Sicht der Strafverteidigung sollte man dem Angeklagten hoch anrechnen, dass er sofort reinen Tisch gemacht und ein umfassendes Geständnis abgelegt habe. Außerdem gehöre der Angeklagte selbst nicht zur Führungsebene der Gruppierung und die Taten lägen teilweise mehrere Jahre zurück.

Mit Geständnis Aufwand gespart

Am Ende verurteilte die Strafkammer den Angeklagten wird zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft wegen des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Er habe mit seiner Art des Geständnisses viel Aufwand erspart und sei kooperativ gewesen, sagte Richter Fritsch. Der Angeklagte soll in einer Erziehungsanstalt untergebracht werden, allerdings zuvor eineinhalb Jahre Vorwegvollzug leisten, wobei die Untersuchungshaft angerechnet wird. Die erwirtschafteten 1300 Euro werden eingezogen.