Landfrauen feiern ihren Verband

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Landfrauenverbands Württemberg-Baden ist die Wanderausstellung „LandFrauen 75 Jahre – gemeinsam Zukunft gestalten“ entworfen worden. Diese wird am Donnerstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr im Landratsamt Ostalbkreis von Landrat Dr. Joachim Bläse eröffnet und kann bis zum 8. August zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden.

Am 20. April 1947 wurde der Landfrauenverband Württemberg-Baden in Ludwigsburg gegründet. Mit dem Ziel, die Bildung und Lebensbedingungen der Frauen in der Nachkriegszeit zu verbessern, reiste Gründerin Marie-Luise Gräfin Leutrum von Ertingen durch den ländlichen Raum und forderte die Frauen auf, sich zusammenzuschließen, um die Notsituation nach dem Krieg zu überwinden. Dies wurde zur Erfolgsgeschichte: Heute umfasst der Verband 24 Kreisverbände und 610 Ortsvereine mit 52 000 Mitgliedern, darunter auch den Kreislandfrauenverband Ostalb/Aalen, der derzeit aus elf Ortsvereinen und rund 1000 Mitgliedern besteht.

Die Ausstellung zeigt, was die Landfrauen seit ihrer Gründung bewegt haben. Sowohl die Gründungszeit als auch die vielen Themenbereiche, in denen sich die Landfrauen engagieren, werden dargestellt, von der Bildungsarbeit über den Erzeuger-Verbraucher-Dialog bis hin zu internationalen Projekten. Die Landfrauen setzen sich seit nun 75 Jahren für das Gemeinwohl ein, erhalten Traditionen, betätigen sich sportlich und bilden sich weiter – Werte und Interessen, die heute so wichtig sind wie zur Gründungzeit.