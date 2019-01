Landesziergeflügelschau lockt nach Dewangen.

Die Landesziergeflügelschau von Württemberg-Hohenzollern findet am Samstag, 26. Januar, und am Sonntag, 27. Januar, in der Kleintierzuchtanlage des Kleintierzuchtvereins Dewangen statt.

Die Besucher können hier 120 Paar Ziergeflügel in liebevoll gestalteten Gehegen und Volieren bewundern. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Schau ist am Samstag ab 10 Uhr geöffnet, offizielle Eröffnung ist ab 11 Uhr. Am Sonntag kann die Landesziergeflügelschau von 10 bis 16 Uhr besucht werden.