Landestheater Tübingen: „Faust“ als negative Utopie

Goethes „Faust“, das ist der dramatische Stoff, über den sich regelmäßig Abiturjahrgänge den Kopf zerbrechen. Das Landestheater Tübingen hat unter der Regie von Christoph Roos diese von Johann Wolfgang von Goethe im 18. Jahrhundert kreierte Figur jetzt in der vollbesetzten Aalener Stadthalle auf die Bühne gebracht.

Gibt es eine Grenze für unser Streben nach Bedürfnisbefriedigung, Geld und Macht? Dieser hochaktuellen Gretchenfrage ging die Aufführung auf den Grund.

Das Landestheater Tübingen mit den Schauspielern Jürgen Herold, Andreas Guglielmitti, Hannah Jaitner, Susanne Wecklere, Jens Lamprecht und Rolf Kindermann hat das Publikum zwei Stunden lang in seinen Bann gezogen. Mit einfachen Mitteln wurde Hochspannung erzeugt und dabei Faust als eine negative Utopie dargestellt, der Macht über die Menschen und die Natur gewinnen will.

Die Tragödie zeigt zu Beginn einen menschenscheuen und bindungslosen Gelehrten in den besten Jahren, der am Ende ist. Heinrich Faust versucht, in einer Kneipe durch Alkohol seine Unzulänglichkeit und Verzweiflung zu betäuben. Er beschließt, sich mit Gift zu töten, doch die Angst vor dem Tod ist stärker, da können auch noch so schöne Verse nichts helfen.

Vollkommene Verwandlung

Im „Osterspaziergang“ erlebt Faust eine vollkommene Verwandlung: Er fühlt sich von Gott angenommen und unter seinesgleichen. Die Menschen sind für ihn nur noch ein „buntes Gewimmel“. Er wird größenwahnsinnig, selbstherrlich und sieht sich als Herr über Mensch und Natur. Dann betritt Mephisto die Bühne. Er ist die andere, die dunkle Seite von Faust.

In der „Hexenküche“ braut ein Dealer eine Droge, die Faust um 30 Jahre jünger macht. Er fühlt sich gestärkt und bereit für neue Abenteuer. Da taucht Margarete auf, ein junges Mädchen, das unter der Kontrolle ihrer gottesfürchtigen Mutter steht. Margarete hat eine große Sehnsucht nach Selbstständigkeit und verliebt sich unsterblich und bedingungslos in Faust. Im Religionsgespräch fragt sie ihren Angebeten, ob er an Gott glaubt. Margarete spürt genau, dass es auf geistiger Ebene keine Gemeinsamkeit mit Faust gibt. Doch die körperliche Lust ist stärker als diese Erkenntnis.

Damit die beiden ungestört ins Bett gehen könne, soll die Mutter von Margarete durch ein Schlafmittel betäubt werden. Doch durch eine Überdosis stirbt die Mutter – Margarete hat schwere Schuld auf sich geladen. Sie schläft mit Faust, wird schwanger, doch dieser lässt sie sitzen. Da ertränkt sie ihr neugeborenes Kind aus tiefer Verzweiflung. Doch auch Faust wird zum Mörder, in dem er angetrieben von Mephisto Valentin, den Bruder von Margarete, ersticht.

Margarete wandert in den Kerker

Margarete wird verhaftet und wartet im Kerker auf ihre Hinrichtung. Faust will sie da herausholen, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, denn schließlich hat er Margarte zu den Morden getrieben. Doch diese verweigert sich dem egoistischen Lebensretter und spricht „Heinrich! Mir graut’s vor dir“- ein Satz, der Faust bis ins Mark trifft.

Letztlich wird bei dieser Tragödie klar, dass Herrschsucht, Egoismus und ungezügelte Bedürfnisbefriedung ins Verderben führen. Eine Botschaft, die auch fast 200 Jahre nach Goethes Tod nichts an Aktualität verloren hat. Das Aalener Publikum belohnte mit langanhaltendem Applaus die Inszenierung des Landestheaters Tübingen.