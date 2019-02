Landestarif Bahn: Kosten für Landkreis werden steigen

Der im Dezember neu eingeführte Landestarif Baden-Württemberg könnte für den Landkreis kostspielig werden. Mit diesem Tarif sollen Fahrgäste sich mit nur einem Ticket über verschiedene Nahverkehrsverbünde in Bussen und Bahnen bewegen können. Dafür hat das Land 13 Millionen Euro in die Hand genommen, was für den Kunden eine Preissenkung bedeutet. So kann man jetzt für 12,30 Euro von Aalen nach Stuttgart fahren. Vor der Einführung des Baden-Württemberg-Tarifs hat diese Strecke den Fahrgast 17,30 Euro gekostet. Gut für den Kunden, schlecht für den Landkreis: Das Land will die Tariflandlandschaft vereinfachen, Verbünde zusammenschließen und Zonen reduzieren. Das kostet Geld. Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) genieriert man so Mindereinnahmen von 42 Millionen Euro. Sieben Millionen Euro, also ein Sechstel davon, zahlt das Land, den Rest müssen die Landeshauptstadt und die Verbundlandkreise übernehmen. Zunächst ist der Ostalbkreis zwar nicht betroffen, aber „unser Zuschussbedarf steigt“, ist sich Landrat Pavel sicher.

Ab 2021 soll es einen einheitlichen Landestarif in Baden-Württemberg geben. (Foto: B. Weißbrod/Archiv / DPA)