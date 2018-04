Landespreisträger geben Konzert

Hervorragende Ergebnisse haben die jungen Musiker der Aalener Musikschule beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Bietigheim-Bissingen und Meckenbeuren erzielt. Acht der zehn Preisträger fahren nun nach diesem Erfolg im Mai zum Bundeswettbewerb nach Lübeck. Ein Konzert geben die Landespreisträger dann für die Öffentlichkeit am 6. Mai um 18 Uhr in der Musikschule Aalen. Mit dabei sind bei diesem musikalischen Abend auch die Preisträger der Musikschulen Ellwangen und Neresheim. Foto: Stadt Aalen