Landesminister Wolf: „Das Brexit-Chaos darf es hier niemals geben.“

Wirtschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Sicherheit sind nicht zu trennen. Das hat Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter (CDU) bei den siebten Königsbronner Gesprächen deutlich gemacht, die sich eines guten Besuches erfreut haben. Als Hauptredner unterstrich Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU), sich als Baden-Württemberger, Deutscher und Europäer zu fühlen, sei kein Widerspruch. „Das dürfen wir uns nicht einreden lassen.“ Dass die Region Ostwürttemberg in vielfältiger Weise von Europa profitiert, machte die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK), Michaela Eberle, deutlich.

„Die Europäische Union vor der Wahl – Perspektiven für Sicherheit und Wirtschaft in unserer Heimat?“ lautete in diesem Jahr das Thema der Königsbronner Gespräche in der Kulturhalle Hammerschmiede. Eingeladen hatten dazu neben Kiesewetter das Bildungswerk des Deutschen Bundeswehrverbandes und die Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Während es am Vormittag um europäische Außen- und Sicherheitspolitik ging, über die unter anderem Generalleutnant Markus Laubenthal, Abteilungsleiter Führung Streitkräfte im Bundesverteidigungsministerium sprach, stand am Nachmittag Europa im Mittelpunkt.

Europa ist das größte Friedensprojekt

Davon werde das tägliche Leben der Menschen geprägt, unterstrich Landesminister Wolf. Grenzenlose Reisefreiheit etwa sei für die junge Generation selbstverständlich. Dennoch müsse man täglich um Europa kämpfen.

„Das Brexit-Chaos beispielsweise darf es hier niemals geben.“ Den Brexit wollte Wolf als Weckruf für Europa verstanden wissen, als Anlass zu überlegen, was man besser machen müsse. Der Minister: „Bleiben wir eine Rechts- und Wertegemeinschaft oder lassen wir uns auseinanderdividieren?“ Die zentrale Botschaft sei nach wie vor, dass Europa das größte Friedensprojekt sei.

Bei einer moderierten Fragerunde ging es um die Chancen der Region im europäischen Binnenmarkt. Unser Bild zeigt von rechts die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg, Michaela Eberle, den Vorstandsvorsitzenden der Ellwanger Varta AG, Herbert Schein, Moderator Michael Stempfle, die Europaabgeordnete Inge Gräßle, und den Vorsitzenden des Bundestagswirtschafts-Ausschusses, Klaus Ernst. (Foto: Turad)

Wolf rief dazu auf, sich emotional noch mehr mit Europa zu identifizieren. Dabei sei die Wahl die einfachste Form, Einfluss zu nehmen. Als der Minister unterstrich, der bevorstehende Urnengang sei eine Schicksalswahl, räumte er im gleichen Atemzug sein, so heiße es vor jeder Wahl. „Aber diesmal stimmt's“, fügte er hinzu und hatte die Lacher auf seiner Seite. Die Frage, ob europafeindliche Kräfte Auftrieb bekämen, sei tatsächlich schicksalhaft für Europa.

In einer von dem von der Ostalb stammenden TV-Journalisten Michael Stempfle vom ARD-Hauptstadtstudio moderierten Runde ging es um die Zukunftschancen der Region im europäischen Binnenmarkt. Daran nahmen außer Michaela Eberle die Europaabgeordnete Inge Gräßle (CDU), der Vorsitzende des Bundestags-Wirtschafts-Ausschusses, Klaus Ernst (Linke), und Herbert Schein, der Vorstandsvorsitzende der Ellwanger Varta AG, teil.

Nicht Herkunft, sondern Qualifikation zählt

Letzterer verwies darauf, dass die Mitarbeiterzahl in seinem Unternehmen kontinuierlich steigt, und weil sich dies herumspreche, gebe es auch vermehrt Bewerbungen. Man unternehme große Anstrengungen in der Aus- und Weiterbildung, weil man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten wolle. Die Varta sei Innovations- und bald auch Marktführer bei den Lithium-Ionen-Batterien (Knopfzellen).

Diese könne das Unternehmen profitabel entwickeln und fertigen – und sie würden auch von den Chinesen gekauft. Schein unterstrich, man brauche noch mehr Fachkräfte. Dabei sei die Herkunft unbedeutend. Es zähle allein die Qualifikation.

Die Wirtschaft in Ostwürttemberg sei sehr engagiert bei der Integration von Zugewanderten, sagte Michaela Eberle. Die Wirtschaft wünsche sich ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, denn davon könne sie nur profitieren. Insgesamt aber müssten die Rahmenbedingungen stimmen, denn forschen und entwickeln könne die Wirtschaft selbst. Dabei finde sie in Ostwürttemberg ein innovatives Umfeld vor. Und wenn die Arbeits- und Lebensbedingungen attraktiv seien, blieben auch die jungen Menschen in der Region.

Gräßle: Eine Verkehrung der Welt

Inge Gräßle ging auf die aktuelle Diskussion über geistiges Eigentum und Upload-Filter ein. Die großen Plattformen, die am geistigen Eigentum anderer verdienten, spannten bei den Demonstrationen vom Samstag die Nutzer vor ihren Karren. Das sei eine Verkehrung der Welt, die sie nicht verstehe, und eine gigantische Verfälschung. Wenn die Richtlinie im europäischen Parlament scheitere, würden die Presseverlage weiter ausgehöhlt. „Wenn das alles nicht kompliziert wäre“, fügte die Abgeordnete lächelnd hinzu, „müsste es nicht die EU machen.“